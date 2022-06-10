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    Bingöl'de sahte rapor operasyonu: 25 gözaltı

    Bingölde usulsüz engelli raporu düzenleyerek dolandırıcılık faaliyetinde bulunan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
    • 10.06.2022 - 22:08
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    Bingöl'de sahte rapor operasyonu: 25 gözaltı

    Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde usulsüz engelli raporu düzenleme olaylarına karışanlarla ilgili çalışma başlatıldı.

    Usulsüz rapor alan veya almaya çalışanlardan bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya 3'üncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına para gönderdiği, bu kapsamda şüphelilerin de elde ettikleri maddi menfaat, yapılan yazışmalar ile ortaya çıkarıldı.

    Bu doğrultuda düzenlenen engelli raporlarının kullanılmasıyla indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma ve indirimli elektrik-su aboneliği gibi, devletin engellilere sağladığı kolaylıklar inceleme altına alındı.

    25 şüpheli gözaltına alındı

    Belirtilen raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar tespit edildi. İlk tespitler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    4 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Bingöl de sahte rapor operasyonu: 25 gözaltı #1

    Bingöl de sahte rapor operasyonu: 25 gözaltı #2


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