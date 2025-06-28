Bingöl'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl'de D-300 kara yolu Simani Mahallesi mevkiinde T.G. idaresindeki tır, V.K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere vurduktan sonra karşı şeride geçti ve jandarma personeli Y.S.'nin kullandığı araçla çarpıştı.
Y.S.'nin aracı da kontrolden çıkarak yol kenarında yolcu indiren M.S.T. yönetimindeki otomobile arkadan çaptı.
1'İ BEBEK 4 YARALI
Zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.