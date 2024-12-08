İHA

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, muhalif güçlerin sabah saatlerinde Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu.

Esad askerlerininin muhalif güçler karşısında silah bırakmasıyla HTŞ ve diğer muhalif gruplar rejimin düştüğünü duyurdu.

Bölgede yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, İsrail'in atacağı adımlar merak konusu oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’de Beşar Esad rejimini devrilmesinin ardından İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı'nı ziyaret etti.

"TARİHİ BİR GÜN"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Suriye sınırını ziyaret etti. Suriye’de Beşar Esad rejimini devrilmesinin ardından Netanyahu, İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı'nda incelemelerde bulundu. Netanyahu, "Bugün Orta Doğu’da tarihi bir gün. Esad rejimi İran'ın şer ekseninin merkezi bir halkasıdır ve bu rejim düşmüştür.” dedi.

"BU DURUM, İRAN VE HİZBULLAH'A İNDİRDİĞİMİZ DARBENİN BİR SONUCU"

İsrail’in İran, Hamas ve Hizbullah’a yönelik saldırılarının Esad rejiminin devrilmesini etkili olduğunu iddia eden Netanyahu, "Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur. Bu durum, bu baskıcı ve zalim rejimden kurtulmak isteyen herkesin Orta Doğu'da zincirleme bir reaksiyon oluşturmasına neden oldu." dedi.

"ANLAŞMA ÇÖKTÜ"

Esad rejiminin devrilmesinin yeni fırsatların yanında yeni riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Netanyahu, "Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Güçler Ayrılığı Anlaşması ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti.” dedi.

Netanyahu, dün İsrail ordusuna Suriye-İsrail arasındaki tampon bölgeyi ele geçirmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, İsrail'in sınıra herhangi bir düşman gücün yerleşmesine izin vermeyeceğini vurguladı.