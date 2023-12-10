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Bir kadın daha öldü... Ankara'da eski eşi tarafından boğazı kesildi!

Bir kadın daha öldü... Ankara'da eski eşi tarafından boğazı kesildi! Eski eşiyle tartışan ve boğazından bıçaklanan M.A'nın yardımına koşan sağlık ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirledi.