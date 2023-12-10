İHA
Ankara’nın Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi’nde bir kadın cinayeti meydana geldi...
E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile görüştü. Taksinin içersinde bir araya gelen ikili, tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce E.A. yanında bulundurduğu bıçakla M.A.’ya saldırarak boğazını kesti.
Kurtarılamadı...
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli E.A. yakalandı. Polis cinayetle ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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