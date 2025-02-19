İHA
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan C.E., yanındaki 4 yolcu ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı.
Gece saatlerinde seyreden sürücü, Göldüzü köyü yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı.
5 YARALI
Kazada araç sürücüsü C.E. ile yanında bulunan S.G., B.G., S.B. ve H.B. isimli şahıslar yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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