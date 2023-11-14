Bitlis'te bozayıyı ağzıyla besleyen vatandaş görenleri şaşırttı Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaş, aracına yaklaşan bozayıyı ağzıyla besledi.

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İHA

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde yer alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor.

Bozayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

Aracın camından ağzına aldığı şekerle besledi

Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli hayvansever, aracına yaklaşan bozayıyı aracının camını açarak ağzına aldığı şekerle besledi.

Araboğa’nın ağzına aldığı şekeri bozayıya yedirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)