Bitlis’te, çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Çocuğa cinsel istismar dahil hakkında birçok suçlama ve 39 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Bitlis’te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çocuğa cinsel istismar ile çeşitli suçlardan 39 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B’nin yerini tespit etti.

Şüpheli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDI

Çocuğa cinsel istismar, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 39 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.