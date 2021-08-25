Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı, kayıplara karıştı. Haber alınamayan dağcının bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hava destekli çalışma başlattı.

Ukrayna'dan Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelerek, Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan 4 bin 58 metrelik Süphan Dağı'na tırmanan dağcıdan, dün akşamdan beri haber alınamıyor.

Ukraynalı dağcı, akşam saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur'u arayarak dağda kaybolduğunu, yönünü bulamadığını ve kamp bölgesine yakın olduğunu söyledi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bunun üzerine Oğur, jandarma ekiplerine haber vererek AFAD ve UMKE ekipleri ile birlikte arama çalışması başlattı.





DAĞCIYA ULAŞILAMADI

Ekipler gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda dağcıya ulaşamadı.

Bitlis'te dağa tırmanan Ukraynalı dağcı kayboldu VİDEO









BİR İZE RASTLANMADI

Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Drone ve bir helikopterin de katıldığı arama çalışmaları devam ederken, 2 bin 700 metrede sürdürülen çalışmaları organize eden Oğur, şu ana kadar bir ize rastlamadıklarını söyledi.

GEÇEN YIL DA GELDİ

Oğur, kaybolan dağcının geçen yıl da Süphan'a geldiğini, ekiple birlikte başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiğini anlattı.

Ukraynalı dağcıyı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.



