Bitlis'te emniyet şeridinde bekleyen otomobile tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Patnos kara yolu üzerinde bulunan Kömürlü köyü mevkisinde meydana gelen arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen Hanifi Yıldızcan yönetimdeki otomobile arkadan tır çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken sürücü Hanifi Yıldızcan yararlandı, eşi Vahide Yıldızcan ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsü gözaltında
Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Vahide Yıldızcan'ın cenazesi ise AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alınırken jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış