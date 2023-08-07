Bitlis'te kamp yapan turistlerin çadırına ayı saldırdı Nemrut Krater Gölü’nde kamp yapan turistlerin kurdukları çadır anne ve yavru ayıların saldırısına uğramasıyla turistlerin çadırları parçalandı.

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İHA

Şehir hayatından bunalan vatandaşlar ormanlık alanlarda kamp yapıyor..

Bu sırada bazı saldırılar da yaşanıyor.

Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, aynı zamanda doğa ve uzay gözlemciliği yaptığı esnada birçok ayı saldırısına şahitlik ederek kayıt altına aldı.

Geçtiğimiz gece Nemrut Krater Gölü civarında teleskopu ile uzay gözlemciliği yapan Önen, etrafta bulunan çadırlara anne ve iki yavru ayının saldırdığını gördü.

Hemen kamerasıyla saldırıyı kayıt altına alan Önen, aynı zamanda çadırın içinde insan olabilme ihtimali ile ayıları korkutarak kaçırmaya çalıştı.

Önen, insanların ayıların doğal yaşam alanlarını işgal ettiklerini, bunun da son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

"Çadırın üstüne çıkıp çadırı parçaladı"

Önen, şu şekilde konuştu:

Çok uzun yıllardan beri doğa, gökyüzü ve su altını gözlemlemekteyim. Yakın zamanda gökyüzünü gözlemlerken çok trajedik bir olaya tanık oldum. Anne ve yavru ayı turistlerin olduğu çadırın etrafında dönüp keşif yapmaktaydı.



Daha sonra bir anda anne ayı önce kokladı sonra çadırın üstüne çıkıp çadırı parçaladı. Muhtemelen turistlerin burada yemek pişirmesi sonucunda çadırın içinde bir koku kalmış. Ayı da yemek olduğunu zannederek çadırın üzerine atlıyor. Ben ilk başta ne olduğuna anlam veremedim.



Tuhafsadım birazda korktum, çünkü ayıların içinde en tehlikesi anne ayılardır. Daha sonra olabildiğince bağırarak ses çıkararak ayıyı oradan uzaklaştırmaya çalıştım, varsa çadırın içinde insanlara zarar vermesin diye.



Bu çadırların bir kısmında insan vardı bir kısmında ise yoktu. Özellikle çadırın içinde insan olmaması bizim için çok sevindirici bir durum oldu. Biliyoruz ki ayıların pençeleri çok kuvvetli, cüsseleri çok ağır. Muhtemelen bir insana denk geldiği zaman ölümcül bir darbe oranı oluşturabilir.

"Atıklarını alsınlar kendileri ile beraber götürsünler"

Ayıların doğal ortamlarında kendilerinin avlanması gerektiğini ifade eden Önen, konuşmasına şöyle devam etti: