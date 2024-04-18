Bitlis'te keklik avcılarına 40 bin lira ceza kesildi Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 şahsa toplam 34 bin 440 lira idari para cezası ve 6 bin lira tazminat miktarı uygulandı.

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis İl Müdürlüğü ve Hizan ilçesi Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında 4 adet keklik, 4 adet kafes ve 5 adet tuzak ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2 şahıs hakkında toplamda 34 bin 440 lira idari para cezası ve 6 bin lira tazminat miktarı uygulanmıştır. Şube müdürlüğümüz tarafından keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınmıştır. Kafes ve tuzak imha edilmiştir" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)