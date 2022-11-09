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    Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

    Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

    Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduz olduğu anlaşılan 12 yaşındaki çocuk, bir süredir uyutulduğu hastanede vefat etti.
    • 09.11.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:27
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    Başıboş sokak köpekleri, yine can aldı.

    Yürekleri yakan haber, bu kez Ankara'dan geldi.

    Kuduz teşhisi konuldu

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 10 gün önce 2 çocuk, uğradıkları saldırının ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    10 yaşındaki P.E. ve 12 yaşındaki Mustafa Erçetin'in, yapılan tektiklerde kuduz oldukları öğrenildi.

    12 yaşındaki çocuk vefat etti

    P.E. ve Erçetin, hemen Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Çocuklardan P.E., sağlığına kavuştu ve cumartesi günü taburcu edildi.

    Ancak kuduz olduğu kesinleşen Mustafa Erçetin, bugün tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

    Bitlis te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti #1

    Hastaneden de açıklama geldi

    Acı gelişmeye dair Hacettepe Üniversitesi'nden de açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti." denildi.

    Sokak köpekleri 27 kişinin ölümüne neden oldu

    Öte yandan, Türkiye'de sadece 2022 yılı içerisinde 27 kişi, başıboş sokak köpeklerinin kovalaması, ısırması ya da saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

    Minik Mustafa'nın ölümü ise büyük tepkileri de beraberinde getirdi.

    Birçok kişi, sokak köpeklerinin toplatılması için sosyal medya üzerinden mesajlar yayınladı.

    Bitlis te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti #2


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