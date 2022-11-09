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Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduz olduğu anlaşılan 12 yaşındaki çocuk, bir süredir uyutulduğu hastanede vefat etti.