Bitlis'te köylüleri gelecek kış için telaş sardı

Bitlis'te kış boyunca ağıllarda biriken hayvan dışkıları, köylüler tarafından kalıplar halinde kesilerek dışarıda kurumaya bırakılıyor.

Yaz ayları boyunca güneşte kuruyan tezekler, kışın soba ve tandırlarda yakıt olarak kullanılıyor.

"HER YIL AYNI HAZIRLIK"

Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyünde her yıl bu dönemlerde bir araya gelen köylüler, ağıllardaki hayvan dışkılarını imece usulüyle kesip el arabalarıyla taşıyarak ağıl dışında istifliyor.

Köylüler, farklı günlerde farklı bir ailenin ağılında toplanarak çalışmayı sürdürdüklerini, bu geleneği yıllardır yaşattıklarını belirtiyor.

Çalışmayı daha keyifli hale getirmek için zaman zaman Kürtçe türküler söyleyen köylüler, kısa sürede işi tamamlayarak bir sonraki ağıla geçiyor.

Köylülerden Şehmus Atalay, her yıl aynı hazırlığı yaptıklarını ifade ederek, "Yaz aylarında kuruması için tezekleri ağılın dışında bir yerde istifliyoruz. Yaz boyunca kuruyan tezekler, kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor." dedi.