Petrol
92.1
-0.59%
Euro
18.4875
-0.74%
Dolar
18.5859
-0.01%
Altın
1.021
0.35%
Borsa
4431
0.00%
Bitcoin
315.005
-8.12%
BTXN Coin
8.94
1.82%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Bitlis'te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi

    Adilcevaz ilçesinde köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz teşhisi konulan 11 yaşındaki çocuk, gözyaşlarıyla defnedildi.
    • 10.11.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi

    Başıboş köpekler can almaya devam ediyor...

    Bir örneği daha Bitlis'te yaşanan olayda, 11 yaşındaki Mustafa Erçetin, köpek saldırısına uğradı.

    Saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede 'kuduz' teşhisi konulan talihsiz çocuktan acı haber geldi.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Ertçetin, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

    AA'nın haberine göre, Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi.

    Bitlis'te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi VİDEO

    Bitlis te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi #1

    Son yolculuğuna uğurlandı

    Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü.

    Cansız beden, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

    Bitlis te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi #2

    Bitlis te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi #3

    Bitlis te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi #4

    Bitlis te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi #5

    Bitlis te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi #6

    Bitlis te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi #7

    Bitlis te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi #8


    Icardı ve Wanda Nara Galatasaray - Ofspor maçını beraber izledi! 'Ooo yenge dönmüşsün'
    Medya

    Icardı ve Wanda Nara Galatasaray - Ofspor maçını beraber izledi! 'Ooo yenge dönmüşsün'

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! 'Yapma kalbimiz var bizimde '
    Medya

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! 'Yapma kalbimiz var bizimde '

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir