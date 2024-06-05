Bitlis'te mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi Adilcevaz ilçesindeki mevsimlik tarım işçileri, ekmek parası için sıcak alında ter döküyor.

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İHA

Bitlis'e çeşitli illerden gelen tarım işçileri, evlerinden uzakta çapa yaparak geçimlerini sağlıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, akşama kadar yoğun ve yorucu mesai harcıyor.

Kundaktaki bebeğiyle ekmeğinin peşine düşen işçiler, bin bir zahmetle çalışıyor.

"Helal lokma kazanmak için..."

Ekmeğini çapa yaparak çıkardığını ifade eden Dilara Tuncer isimli işçi, “Maden ocakları hariç, dünyanın en zor işi bizimdir. Helal lokma kazanmak için kavurucu sıcaklar altında tarlalarda çalışıyoruz. Böyle altı ay işimiz sürüyor. Kışın ise patates depolarında iş bulabilsek çalışıyoruz, şayet iş bulamazsak vaktimizi boş geçiriyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)