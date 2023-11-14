Bitlis'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı Bitlis'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Bitlis-Muş kara yolunun Altınova beldesi yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ölü 3 yaralı

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre kazada Mehmet Altuncu ve Herdem Sağ hayatını kaybetti.

Yaralanan Fahrettin Sağ, Helin Başlangıç ve Şaziye Başlangıç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Altuncu ve Sağ'ın cenazeleri AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.