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İHA

Bitlis'te son zamanlarda kış mevsimi çetin geçiyor..

Aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kar temizleyicileri, ekmek parası için tehlikeye aldırış etmiyorlar.

6-7 KATLI BİNALARIN ÇATILARINDA BİRİKEN KARLAR EKMEK KAPISI OLDU

Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan binaların çatılarında biriken kar kütleleri ekmek kapısı olurken, soğuk havaya ve tehlikeye rağmen bellerine bağladıkları iple kar temizledi.

6-7 katlı binaların çatılarında biriken karlar, kimileri için tehlike arz ederken kimileri içinde kış mevsiminde ekmek kapısı oldu.

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞMEMEK İÇİN BELLERİNE İP BAĞLIYORLAR

3 kişilik ekiplerce yapılan kar temizleme işleminde işçiler, metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu ise binanın bacasına sabitliyor.

Çatıda iki kişi kürekle karları aşağı indirirken, geri kalan bir kişi ise önlem olarak belli bir noktaya bağlanan ipi her ihtimale karşı tutarak diğerlerinin güvenliğini sağlıyor.