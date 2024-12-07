Bitlis'te terör örgütlerine yönelik operasyon

DHA
Terör örgütleri ile mücadele aralıksız sürüyor...
Bu kapsamda, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş operasyonu kapsamında arazi arama taraması gerçekleştirdi.
SIĞINAK VE BARINMA ALANLARI İMHA EDİLDİ
Operasyonda terör örgütü tarafından kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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