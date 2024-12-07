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Bitlis'te terör örgütlerine yönelik operasyon

Bitlis'te terör örgütlerine yönelik operasyon Arazi arama taraması gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü tarafından kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi.