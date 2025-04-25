Bitlis'te tır ile minibüs çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

AA

Trafik kazaları durmak bilmiyor.

Bu kez de bir minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen tıra çarpıştı.

Bitlis-Baykan kara yolunda H.E'nin kullandığı 04 ABC 295 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Z.A. yönetimindeki 42 V 0097 plakalı tırla çarpıştı.

112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.