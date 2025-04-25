Bitlis'te tır ile minibüs çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

AA
Trafik kazaları durmak bilmiyor.
Bu kez de bir minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen tıra çarpıştı.
Bitlis-Baykan kara yolunda H.E'nin kullandığı 04 ABC 295 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Z.A. yönetimindeki 42 V 0097 plakalı tırla çarpıştı.
112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış