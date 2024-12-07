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İHA

Karlı ve soğuk havalar kazaya davetiye çıkartıyor...

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Mevkiinde dün geceden bu yana yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sabah saatlerinde tır, yolcu minibüsü, şehiriçi minibüs ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

31 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazalarda kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ilk bilgilere göre yaklaşık 25 aracın karıştığı kazada 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaza sonrası oluşan araç yoğunluğu sebebiyle iki yönlü olarak yol trafiğe kapandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Öte yandan, kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çalışmalar devem ediyor.