Bodrum Havalimanı kavşağında yangın Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında yol kenarındaki otları tutuşması sonucu başlayan yangın için, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale sürerken, Kahramanmaraş Ahir Dağı'nda da yangın çıktığı öğrenildi.

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İzmir ve Kahramanmaraş'tan gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girerken, Bodrum Havalimanı kavşağında da yangın çıktı.

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında saat 14.40 sıralarında yol kenarındaki otların tutuşması ile yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Karayolu kenarında başlayan ve ormana sıçrayan yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde hava araçları kalkış yaptı.

Helikopterlerin yanı sıra havalimanına yakın bölgelerde konuşlanan arazöz ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Yangına şu anda müdahale devam ediyor.