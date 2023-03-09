Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze’nin öldürülmesiyle ilgili iddianame kabul edildi Yatağında ölü bulunduktan sonra sessiz sedasız gömülen 17 yaşındaki genç kızı öldürmekle suçlanan anne ve babası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak 2022’de 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü bulundu.

Sessiz sedasız bir şekilde defnedilen Sakallıoğlu'nun ölümü, şüphe uyarınca Jandarma Suç Araştırma Timi, evde inceleme yaptı.

Bu arada Gamze’nin otopsi raporu da çıktı.

Boynunu kırdılar

Genç kızın ölüm nedeni “boyun kırılması” olarak tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

9 ay sonra Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil, ağabeyi Mefar, yengesi Nazlı, ablası Fatma Köse, eniştesi Durmuş Köse, kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakallıoğlu ve Gamze’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse gözaltına alındı.

İddianame hazırlandı

Gizli bir tanığın da ifadesi üzerine anne ve baba, İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim 2022'de çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dehşete düşüren olayla ilgili iddianame hazırlandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay gecesi maktulün bulunduğu bölümde üçüncü bir kimsenin olması durumunda gerçekleşen bir kavga veya bağırma sesinin şüpheliler tarafından duyularak müdahale edilebileceğinin tespit edildiği kaydedildi.

'İfadeler tutarlı'

Şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği iddianamede, alınan beyanlara itibar edilmediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Turcen Sakallıoğlu’nun cezaevinde bulunduğu sırada olayı kendisine güvenerek anlattığını söyleyen tarafsız kamu tanığının ifadesinin olay örgüsü, zaman dilimi ve şüpheli beyanlarıyla olayın gerçekleşme şekli yönünden tutarlı olduğuna da vurgu yapıldı.

Otopsi raporu iddianamede

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünün otopsi raporuna göre maktulün ölümünün, boyun basısına bağlı mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) sonucu gerçekleştiği tespitine de iddianamede yer verildi.

İddianamede ifadesi yer alan sanığın koğuş arkadaşı tanık L.C., Turcen Sakallıoğlu’nun kendisine birçok kez bir polisiye diziyi izlediğini, olayın nasıl kapatılabileceğini bu dizinden yeterince öğrendiğini söylediğini belirtti.

"Evde her yeri temizledim"

Sanık Turcen Sakallıoğlu’nun, maktulün kendisini ilişkileriyle ilgili tehdit ettiğini söylediğini de belirten tanık L.C., ifadesinde şunları anlattı:

Turcen tutuklandıktan yaklaşık bir ay sonra bir gün havalandırma sırasında bahçenin bir köşesinde muhabbet ederken kendisini zarflamak amacıyla 'aile arasında olan neyse olmuş, sen o kadar kanıt dizisini de izlemişsin, sen iyice her yeri temizledin mi. Toprak altına giren girmiş, sen kendini kurtardın mı' diye sordum. Turcen bana, 'Evde her yeri temizledim o gece boyu uyumadım, kendime dair hiçbir şey bırakmadım' dedi.

"Keşke ihbar edeceğimize ormana atsaydık"

Ben ne olduğunu sorduğumda bana yaşanan bir anlık boğuşma gerçekleştiğini ve Gamze'nin 01.00 civarında can verdiğini, bunun üzerine Gamze'nin üzerinde ve evdeki kendisinden kalacak tüm izleri temizlediğini daha sonra Gamze'yi taşıyarak yatağa bıraktığını ve sabah uyandığında cesedi bu şekilde bulmuş gibi yaptığını söylediğini ifade etti. Tuncer'in 'keşke sabah saatinde ihbar edeceğime kapıyı çekip ormana gitseydik döndüğümüzde ihbar etseydik, yahut götürüp ormana atsaydık' dediğini de söyledi.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor.