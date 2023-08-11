Bodrum’da 20 yaşındaki gencin kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı İş vaadiyle kandırılarak ormanlık alana götürülen ve burada vurulan gencin infaz edildiği öğrenildi. Cinayetin ardından 6’sı tutuklu 8 sanık için iddianame hazırlandı.

İHA

Kan davası, bir genci daha hayattan kopardı...

Geçen yıl 29 Ağustos günü Muğla Bodrum'da plaja giden 2 kişi, Güvercinlik yolu kenarındaki ormanlık alanda erkek cesediyle karşılaştı.

Durumu bildirmelerinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Başının arkasından vuruldu

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın başının arkasından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Üzerinden kimlik bulunmayan kişinin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin, Bodrum'da inşaatta çalışan, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu belirlendi.

20 yaşındaki Uzunay, 30 Ağustos'ta Patnos'ta toprağa verildi.

6 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Ayhan Cücen (47), Engin Cücen(39), Ferdi Kanatlı (32), Metin Derse (39), Niyaz Cücen (36), Veysi Cücen(33), Yunus Erdoğan( 25) , Sayim Coşkun’u (31) İzmir, Burdur ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden Sayim Coşkun ve Yunus Erdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan davası çıktı

Şüphelilerin ifadelerinde 14 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Patnos'ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni Niyaz Cücen’in intikam almak için Kenan Uzunay'ı katlettiği öğrenildi.

Vahşet ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 sayfalık iddianame hazırlandı.

6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi

İddianamede ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme’ suçundan tutuklu 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer tutuksuz 2 sanık için ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme suçuna yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Burdur’dan gelen Niyaz Cücen’in yaşamını yitiren Kenan Uzunay’ı bulmaya çalıştığı belirtilirken, Cücen’in kendisine yardım edilmesi için Ferdi Kanatlı ve Metin Derse’yi yanına çağırdığı, Bodrum’a gelen Derse ve Kanatlı ile birlikte Niyaz Cücen’in olayda hayatını kaybeden Uzunay’ın gidebilecekleri yerlerde keşif yaptıkları belirtildi.

İş vaadiyle kandırıldı

Şüpheli Niyaz Cücen’in Uzunay’ın numarasını bulduğu ve iş vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı.

Ferdi Kanatlı aracılığıyla şüphelilerin Uzunay’la irtibata geçtiği, bir araya gelen tarafların otomobille gittikleri yerde Uzunay’ın başına 2 el ateş ederek öldürdükleri ifade edildi.

Delillere ulaşılması engellendi

Şüphelilerin İzmir’e gittiği ve burada Veysi Cücen ile Ayhan Cücen’in Niyaz’a para gönderdiği belirtildi.

Niyaz Cücen’İn ise gönderilen parayı Metin ve Ferdi’ye olaya iştirak ettiği için verdiği daha sonra Niyaz’ın olay tarihinde kullandığı cep telefonunu yok edip yeni bir telefon kullanarak delillere ulaşılmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi.