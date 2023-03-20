Bodrum'da fahiş kira fiyatları: Emlakçılar bile isyanda Bodrum'da 1+1 evlerin bile 10 bin liradan kiraya verilmesi, kiracılar kadar emlakçıları da isyan ettirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bodrum’da otellere yerleştirilen yaklaşık 10 bin vatandaş, turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte başka illerdeki KYK yurtlarına gönderilmeye başlandı.

Depremzede aileler okula giden çocukları eğitiminden geri kalmasın diye kiralık ev ararken, bazı depremzedeler de memleketlerine dönemedikleri için ilçede kalma kararı verdi.

Ev fiyatları artarken, bazı ev sahipleri kiracılarını bin bir numarayla evden çıkarmaya çalışıyor. 1+0 ve 1+1 ev kiralarının 10 bin liradan başladığı ilçede 45 metrekare evlere yüksek fiyatlar isteyen ev sahipleri emlakçıları bile isyan ettirdi.

"25 yıldır sektörün içindeyim, bu kadar fahiş kira artışının olduğunu görmedim"

Bodrum’da emlakçılık yapan Mehmet Bakış, pandemiyi ve depremi fırsata çevirip fahiş fiyat uygulayan ev sahiplerine tepki göstererek, "Yaklaşık 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bu kadar fahiş kira artışının olduğunu, bu kadar talebin olduğunu ben uzun yıllardır görmedim" dedi.

Gündoğan Mahallesi'nde inşaat ve gayrimenkul sektöründe hizmet veren Bakış, Bodrum'da konut olarak kiralık sayısının oldukça az olduğunu söyledi.

Pandemiyle yukarıya doğru yükselen trendin deprem afetinden sonra daha da arttığını belirten Mehmet Bakış, "Bu tırmanış son günlerde gerçekten çok çok ciddi anlamda yukarıda. Daha önce 2-3 bin liraya verdiğimiz evlerin fiyatları şu anda 10-12 bin bandına geldi. Zaten Bodrum'da yeterli ev yok. Bodrum'da kiralık ev bulmak her zaman sıkıntı ve sorun. Bodrum'da çalışan memur arkadaşlar bile kiralar daha uygun olduğu için Milas-Mumcular üzerinden gelip gidiyorlar. Bodrum'da ev bulmak kanayan yara haline geldi" dedi.

"İyi niyetli ev sahipleri de var"

Bu sorunun çözümü hakkında son dönemde Emlak Odası Derneği, valilik ve kaymakamlığın değişik girişimlerde bulunduğunu ifade eden Bakış, fahiş kira artışıyla ilgili tespitlerde bulunanlara da yaptırım uygulanmaya çalışıldığını ifade etti.

Bodrum'da iyi niyetli olmayan ev sahiplerinin olduğunu dile getiren Bakış, şunları söyledi: