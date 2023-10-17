Bodrum'da inşaat yasağı sona erdi: 5 ayda 958 firmaya işlem yapıldı

Türkiye'nin dört bir yanında kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için çalışmalar devam ediyor.
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarının sona ermesiyle çalışmalar, 15 Ekim itibarıyla yeniden başladı.
500'ün üzerinde inşaat faaliyetleri sürdürülüyor
Yarımada genelinde başta Akyarlar, Gümüşlük ve Türkbükü olmak üzere birçok noktada 500'ün üzerinde proje ile inşaat faaliyetleri sürdürülüyor.
958 firmaya ceza kesildi
5 aylık yasak süresi içerisinde yapılan denetimlerde, 958 firmaya işlem yapılarak Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL ceza uyguladı.
Denetimler sıkılaştırıldı
Öte yandan zabıta ekipleri tarafından, ruhsatsız inşaat yapanlara ve inşaat sahalarında ruhsat tabelası asmayanlara yönelik denetimler de sıklaştırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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