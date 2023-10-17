Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu: Balık istifi yakalandılar Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 90 kaçak göçmen kurtarılırken 69 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

DHA

Türkiye'nin yasa dışı göç ile mücadelesi tam kapasite devam ediyor.

Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Ekim'de saat 04.15'te Bodrum açıklarında yelkenli teknede kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

2 organizatör gözaltına alındı

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 90 kaçak göçmeni kurtardı, 2 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.

Ekipler aynı tarihte saat 03.10, 05.20 ve 20.15'te yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot ve can salındaki 69 kaçak göçmeni de yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)