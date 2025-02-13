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DHA

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Mahallesi’nde, 3. derece doğal SİT alanı içerisinde yer alan kaçak yapıların yıkımı sırasında gergin anlar yaşandı.

Yasal süreçleri tamamlanan yapılar için belediye ekipleri iş makineleriyle bölgeye gelirken, bazı vatandaşlar yıkıma engel olmak amacıyla inşaatların çatısına çıktı.

YIKIM HABERİNİ DUYAN İNŞAATA ÇIKTI

Çevik Kuvvet ekipleri başta olmak üzere zabıta ve çok sayıda polis olası bir gerginliğe karşı bölgede hazır bekledi.

İş makineleri tarafından yapıların yıkımı sırada gerginlik yaşandı.

Bazı kişiler inşaat alanlarına girerek çatılara çıktı ve yıkımı durdurmaya çalıştı.

POLİS ZORLUKLA İKNA ETTİ

Polis ekipleri, bu kişileri sakinleştirmek için diyalog kurmaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu yapı sahipleri ikna olurken, iş makineleri bölgeden ayrıldı.

4 YAPI YIKILDI

4 yapının kısmi olarak yıkımı yapıldı, 1 yapının da mülk sahibi tarafından yıkılacağı belirtildi.

Gerginliğin ardından yapı sahipleri de bölgeden ayrıldı.