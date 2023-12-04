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Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü Dün gece başlayan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran yağmur, Bodrum'un cadde ve sokaklarını göle çevirdi. Bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.