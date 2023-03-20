Bodrum'da sıcak havada sahil keyfi Bodrum'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken; kırlar, bahar çiçekleri papatya ve anemonlarla kaplandı.

Türkiye'nin doğusunda karla mücadele henüz daha bitmemişken batıda yaz kendini göstermeye başladı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derecelere ulaştı.

Bodrum'da sahil keyfi

Baharın gelmesiyle sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, Kumbahçe Paşatarlası Plajı'nda denizin keyfini çıkardı.

Bazı kişiler güneşlenirken, bazıları ise kafeteryalarda oturdu. Kırlarda baharın gelişiyle papatya ve anemonlar açtı.

Çiçekler fotoğraf tutkunları için doğal fon oluşturdu. Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da güneşli havanın hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini bildirdi.