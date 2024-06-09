8 Haziran'da saat 02.00 sıralarında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki taksi durağına gelen M.K.K.(61), taksicilere sıranın kimde olduğunu sordu. Duraktakilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K., tepki gösterdi. M.K.K. ile taksi şoförleri İ.D. ile D.K. arasında tartışma çıktı.
2 taksici tarafından darbedildi
Tartışma uzayarak, kavgaya dönüştü. Taksi şoförleri tarafından darp edilen M.K.K., yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.K.'nın kolundaki kırık alçıya alınıp, baş kısmında yaraya ise dikiş atıldığı belirtildi. Darp raporu alan M.K.K, şikayetçi oldu.
Müşterinin küfrettiğini iddia ettiler
Şikayet sonrası harekete geçen polis, İ.D. ile D.K.'yı gözaltına aldı. Her iki taksi şoförü de polisteki ifadelerinde, M.K.K.'nin alkollü olduğunu ve kendilerine küfrettiğini için tartışmanın yaşandığını söyledi. 2 taksi şoförünün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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