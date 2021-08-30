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- Bodrum’da teknede yakalanan FETÖ’cüler tutuklandı
Bodrum’da teknede yakalanan FETÖ’cüler tutuklandı
FETÖ/PDY suçundan ordudan ihraç ve açıkta olan 6 askeri personel tekne ile kaçış hazırlığındayken yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan 6 FETÖ’cü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 30.08.2021 - 07:59
Muğla’nın Bodrum İlçe KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir tekneye operasyon düzenlendi.
Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış, Ankara, Bursa ve Eskişehir olmak üzere çeşitli illerin ağır ceza mahkemelerinde FETÖ/PYD'den yargılamaları devam eden açıkta ve ihraç olan 6 askeri personel yakalandı.
6’SI DA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan yüzbaşı O.Ş., teğmen E.U., teğmen H.A., astsubay N.I., astsubay G.A. ve astsubay G.A., Bodrum KOM Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan 6 FETÖ’cü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.