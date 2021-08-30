Bodrum’da teknede yakalanan FETÖ’cüler tutuklandı

FETÖ/PDY suçundan ordudan ihraç ve açıkta olan 6 askeri personel tekne ile kaçış hazırlığındayken yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan 6 FETÖ’cü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.