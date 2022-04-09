Bodrum'daki Cennet Koyu, kaçak hafriyatlarla cehenneme döndü

İnşaat sezonunun açılmasıyla birlikte kaçak harfiyatlar ormanlara döküldü. Konunun üzerine harekete geçen ekipler, ormanı cehenneme çeviren kişilerden villa sahibi bir kişiye 30 bin lira ceza kesti.

Bodrum’da inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte, kaçak hafriyatlar ıssız ormanların içerisine dökülmeye başladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri en son olarak sosyetenin uğrak mekanı olan Cennet Koyu'na dökülen hafriyatlarla şoke oldu.

Kaçak harfiyatları dökenleri bulmak için harekete geçtiler

Orman yoluna dökülen kaçak hafriyatların yanı sıra yanıcı maddelerin atılması bu kadarına da pes dedirtti. Cennet koyuna giden giriş çıkışlarda bekleyen ekipler kaçak hafriyat dökenlerin peşine düştü. Ekipler kaçak hafriyatların içinde bilgi ve belge ulaşmak için dedektif gibi çalışmaya başladı.

Cennet Koyu'nu cehenneme çevirenlerin peşine düşen ekipler en son dökülen kaçak hafriyatların içerisinde birkaç adrese ulaştı. Kargo gönderilerinin, kartonları ve faturaların üzerinde yazan isimleri araştırmaya başlayan ekipler Türkbükü ve Cennet Koyu'nda bulunan Bodrum’un en lüks evlerinden atıldığını tespit etti.

Villa sahibine 30 bin lira ceza kesildi

Ekipler siteye giderek ev tadilatı yapan lüks villayı tespit etti. Villa sahibine 30 bin lira ceza kesen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığına ve Bodrum Belediyesi Encümenine tutanakları gönderdikleri öğrenildi.

"Kaçak harfiyat dökenler için ekipler kurduk"

Bodrum Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Denetleme Koordinatörü Burak Özçelik denetlemeleri titizlikle yürüttüklerini belirterek "Kaçak hafriyat dökenleri tespit etmek için bir ekip kurduk. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bazı adreslere ulaştık. Cezai işlem uygulayacağız. Ormanın içerisine atılan hafriyatların yanı sıra boya, tiner gibi yanıcı madde de atmışlar. Bunlarından kimler tarafından atıldığını bulduk ve cezai işlem uygulayacağız." dedi.