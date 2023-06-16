Bodrum’daki yangına yerli ve milli helikopter ‘Nefes’ müdahale etti Makilik alanda çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Yerli ve milli helikopter Nefes'in de müdahale için kullanıldığı yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

DHA Havalar ısındı, yine ormanlar için tehlike çanları çalmaya başladı… Bugün saat 13.00 sıralarında Muğla’nın Bodrum ilçesi Tilkicik Koyu'ndaki makilikte yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken; çevredekiler, durumu hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yerli ve milli helikopter 'Nefes' müdahale etti İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye, 2 arazöz ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu olan ve bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip, yerli ve milli helikopter 'Nefes' de yönlendirildi. 2 saatte kontrol altına alındı Söndürme çalışmalarında kullanılan Nefes helikopterinde 2 pilot ve 2 teknisyen görev yaptı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Çıkış nedeni araştırılıyor Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.