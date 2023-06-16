DHA

Havalar ısındı, yine ormanlar için tehlike çanları çalmaya başladı…

Bugün saat 13.00 sıralarında Muğla’nın ilçesi Tilkicik Koyu'ndaki makilikte çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken; çevredekiler, durumu hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Yerli ve milli helikopter 'Nefes' müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye, 2 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu olan ve bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip, yerli ve milli helikopter 'Nefes' de yönlendirildi.

Bodrum’daki yangına yerli ve milli helikopter ‘Nefes’ müdahale etti
Bodrum'da yangın

2 saatte kontrol altına alındı

Söndürme çalışmalarında kullanılan Nefes helikopterinde 2 pilot ve 2 teknisyen görev yaptı.

Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni araştırılıyor

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.