Bodrum’daki yangına yerli ve milli helikopter ‘Nefes’ müdahale etti

DHA
Havalar ısındı, yine ormanlar için tehlike çanları çalmaya başladı…
Bugün saat 13.00 sıralarında Muğla’nın Bodrum ilçesi Tilkicik Koyu'ndaki makilikte yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken; çevredekiler, durumu hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
Yerli ve milli helikopter 'Nefes' müdahale etti
İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye, 2 arazöz ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu olan ve bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip, yerli ve milli helikopter 'Nefes' de yönlendirildi.
2 saatte kontrol altına alındı
Söndürme çalışmalarında kullanılan Nefes helikopterinde 2 pilot ve 2 teknisyen görev yaptı.
Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Çıkış nedeni araştırılıyor
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.