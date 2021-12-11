Bolivyalı kadın, 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı

Antalya Havalimanı'nda Bolivyalı kadın, çanta ile elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş olarak 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı. Kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) Hudut Büro Amirliği ekipleri, Bolivya'dan İstanbul'a, buradan da aktarmalı olarak Antalya'ya gelen L.D.R.S. isimli kadını takibe aldı.

Uçağın inmesiyle operasyon yapan ekipler, Bolivyalı kadını gözaltına aldı.

4,5 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

L.D.R.S.'nin üzerinde ve çantasındaki aramalarda; çanta ile elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş olarak 4 kilo 522 gram kokain ele geçirildi.

L.D.R.S.’nin üzerindeki uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 305 Brezilya reali ve 7 bin 782 dolara da el koyuldu.

Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı VİDEO

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheli hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.