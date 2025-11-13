Abone ol: Google News

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu: Görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, araçlar ise düşük hızda ilerledi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 10:57
  • Bolu Dağı D-100 kara yolu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
  • Sis, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sabah saatlerinde etkili oldu.
  • Araçlar rampalar ve virajlar nedeniyle düşük hızda seyretmek zorunda kaldı.

Yoğun sis, Bolu Dağı'nı esir aldı...

Yaşanan gelişmede, Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda, sabah saatlerinde sis etkili oldu. 

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ 

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI 

Sis nedeniyle rampaların ve virajların bulunduğu yol güzergahı üzerinde araçlar yavaş ilerledi.

3. Sayfa Haberleri