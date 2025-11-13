Bolu Dağı'nda sis etkili oldu: Görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü

- Bolu Dağı D-100 kara yolu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
- Sis, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sabah saatlerinde etkili oldu.
- Araçlar rampalar ve virajlar nedeniyle düşük hızda seyretmek zorunda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Yoğun sis, Bolu Dağı'nı esir aldı...
Yaşanan gelişmede, Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda, sabah saatlerinde sis etkili oldu.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye kadar düştü.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Sis nedeniyle rampaların ve virajların bulunduğu yol güzergahı üzerinde araçlar yavaş ilerledi.