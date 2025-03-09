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İHA

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı.

3 KİŞİ HAYATA TUTUNAMADI

Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan M.B. de, tedavi altına alındığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin süratli hız yaparak geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görüldü.