Bolu'da alkol şişesiyle saldırı: 1 yaralı

Bolu merkez Kültür Mahallesi'nde Furkan T., aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiyle karşılaştı, sözlü tartışmayla başlayan kavga alevlenerek büyüdü.
İki şüpheli yanında bulundurdukları alkol şişesi ile Furkan T.'ye saldırdı.
Alkol şişesinin Furkan T.'nin kafasında kırılmasının ardından yere düşen cam parçalarını alan iki şüpheli cam parçalarıyla Furkan T.'nin vücudunun çeşitli yerlerini kesti.
Saldırganlar kaçtı
Aldığı kesiklerle kanlar içerisinde kalan Furkan T., yere yığılınca şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yerde kanlar içerisinde yatan Furkan T., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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