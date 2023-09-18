Bolu'da otoyolda araçtan inen kadın otomobil çarpmasıyla can verdi Bolu TEM Otoyolu'nda köpeğe çarptığı için aracından inen kadın, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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İHA

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil önüne çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köpek yoldan savrulurken otomobil otoyolda durdu.

Araçta yolcu konumunda bulunan Nimet Yeşilöz (68), köpeğe bakmak için araçtan indi.

Aynı istikamette seyreden başka bir otomobil, otoyolda araçtan inen Yeşilöz'e çarptı.

Hastanede can verdi

Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)