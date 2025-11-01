Abone ol: Google News

Bolu'da arıza yapan tıra çarpan kamyon şoförü öldü

Geçtiğimiz gece TEM Otoyolu'nda arıza yapan tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 12:26
Bolu'da arıza yapan tıra çarpan kamyon şoförü öldü
  • TEM Otoyolu'nda arızalı tıra çarpan kamyon sürücüsü Oruç Sezgin hayatını kaybetti.
  • Arıza yapan tır, yolun orta şeridinde durmaktaydı ve kaza gece saatlerinde Bolu Gerede'de meydana geldi.
  • Trafik, kaza sonrası bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Geçtiğimiz gece saat 01.38 sıralarında TEM Otoyolu Bolu geçişi, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde kaza meydana geldi. Hacı Hüseyin İnce (46) yönetimindeki 31 PAN 56 plakalı tır, arıza yaparak yolun orta şeridinde durdu.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ ARKADAN ÇARPTI

Aynı istikamette seyreden Oruç Sezgin (58) idaresindeki 68 EC 508 plakalı kamyon, duramayarak arızalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Oruç Sezgin olay yerinde yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve otoyol jandarma ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

