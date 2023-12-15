Bolu'da baba ve oğullarını enişteleri vurdu: 1 ölü 2 yaralı Bolu'da bir şahıs, aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğlunu pompalı tüfekle vururken, saldırıda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İHA

Saat 15.00 sularında Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi’nde, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ü. ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı.

Tartıştığı kayınlarına tüfekle ateş etti

Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ü. yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenilen Kenan Ü., olayın ardından kaçtı.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ü.’yü kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)