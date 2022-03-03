Belediyeye ait barınakta köpeklerin çamur içindeki görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Belediye, hayvanların ihtiyaçlarının giderildiğini, bu yaklaşımın art niyetli olduğunu savundu.

Bolu’nun Gerede ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağındaki köpeklerin kötü şartlarda kaldığını öne süren vatandaşlar, hayvanların çamur içindeki hallerini görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde, köpeklerin çamur içinde oldukları görüldü.

KÖPEK ÖLÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kulübeye boynu sıkışarak ölen köpeğin de görüntüsünü paylaşan vatandaşlar, yetkililerden yardım istediklerini belirtti. Görüntülerde, barınağın karşısında bulunan çöplükteki köpek ölüleri de dikkat çekti.

BELEDİYE AÇIKLAMASI

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili Gerede Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Hayvanların beslenme ve bakım ihtiyaçlarının giderildiği, bu yaklaşımın art niyetli olduğu savunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde birtakım odakların sosyal medya aracılığıyla barınağımız ile ilgili koparmak istedikleri fırtına tarafımızca yakından ve ibretle takip edilmektedir. Bilimle ilgisi olmayan, sadece günü kurtarmak adına ucuz siyaset peşinde koşanların tuzağına Gerede Belediyesi olarak düşmemekte kararlıyız. Hayvan sevgisi gibi mukaddes bir duyguya siyaset karıştırmanın insanlıkla bağdaşmayacağı düşüncesinden hareketle; bildiğimiz işi, yani belediyeciliği kararlılıkla icra etmeye devam edeceğimizi ve art niyetli odakların bizleri bu duruşumuzdan alı koyamayacağını değerli kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyarız. Sokaktaki dostlarımız yalnız değildir. Sosyal belediyecilik gereği yasaları da dikkate alarak onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Bolu’da, barınaktaki köpekler çamur içinde görüntülendi VİDEO





