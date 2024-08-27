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Bolu'da çamura saplanan motosikletli böyle takla attı: Arkadaşları kahkaha attı

Bolu'da çamura saplanan motosikletli böyle takla attı: Arkadaşları kahkaha attı Gölköy Baraj Gölü'nün kıyısında arkadaşlarıyla birlikte arazi motosikletleriyle gezen bir sürücü, çamura saplanarak takla attı. Kask kamerasına yansıyan o anların ardından sürücünün yaralanmadığını gören arkadaşları kahkahaya boğuldu.