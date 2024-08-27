Bolu'da çamura saplanan motosikletli böyle takla attı: Arkadaşları kahkaha attı
İHA

Bolu'da her hafta sonu arazi motosikletleriyle gezen 3 maceraperest Ersin Kaykusuz, Tanay Tanyar ve Suat Demirel'in durağı Gölköy Gölü oldu.

Dik yamaçlarda ve toprak arazilerde macera dolu anlar yaşayan 3 arkadaş, göl kıyısında da tura çıktı.

TAKLA ATTI

Gölün çekildiği bir noktada oluşan çamur yığını fark etmeyen sürücü Tanay Tanyar, motosikletinin çamura saplanması sonucu takla attı.

Sürücünün o anları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARKADAŞLARI KAHKAYA BOĞULDU

Arkadaşlarının düştüğü gören diğer sürücüler, yaralanmadığını görünce kahkahaya boğuldu.

KAMERALARA YANSIDI

Çamura saplanan motoru 3 arkadaşın dakikalarca uğraşıp güçlükle çıkardığı anlar da kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)