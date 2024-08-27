Bolu'da çamura saplanan motosikletli böyle takla attı: Arkadaşları kahkaha attı

İHA
Bolu'da her hafta sonu arazi motosikletleriyle gezen 3 maceraperest Ersin Kaykusuz, Tanay Tanyar ve Suat Demirel'in durağı Gölköy Baraj Gölü oldu.
Dik yamaçlarda ve toprak arazilerde macera dolu anlar yaşayan 3 arkadaş, göl kıyısında da tura çıktı.
TAKLA ATTI
Gölün çekildiği bir noktada oluşan çamur yığını fark etmeyen sürücü Tanay Tanyar, motosikletinin çamura saplanması sonucu takla attı.
Sürücünün o anları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
ARKADAŞLARI KAHKAYA BOĞULDU
Arkadaşlarının düştüğü gören diğer sürücüler, yaralanmadığını görünce kahkahaya boğuldu.
KAMERALARA YANSIDI
Çamura saplanan motoru 3 arkadaşın dakikalarca uğraşıp güçlükle çıkardığı anlar da kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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