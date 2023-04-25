Bolu'da çantasında 2 Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

DHA
Emniyet güçleri asayişi sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün Anadolu Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.
Otobüsün bagajında İbrahim Halil Acar'a ait çantada 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alındı
Çantanın sahibi İbrahim Halil Acar gözaltına alındı.
Tutuklandı
İfadesinde, tüfeklerin kendisine ait olduğunu itiraf eden ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.