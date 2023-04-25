Bolu'da çantasında 2 Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı
DHA

güçleri asayişi sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bolu İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün Anadolu Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.

Otobüsün bagajında İbrahim Halil Acar'a ait çantada 2 adet AK-47 tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Çantanın sahibi İbrahim Halil Acar gözaltına alındı.

Tutuklandı

İfadesinde, tüfeklerin kendisine ait olduğunu itiraf eden ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çantasında 2 Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı #1