Bolu'da çantasında 2 Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı Jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünün bagajındaki çantada, 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile yakalanan 23 yaşındaki yolcu İbrahim Halil Acar tutuklandı.

DHA

Emniyet güçleri asayişi sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün Anadolu Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.

Otobüsün bagajında İbrahim Halil Acar'a ait çantada 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Çantanın sahibi İbrahim Halil Acar gözaltına alındı.

Tutuklandı

İfadesinde, tüfeklerin kendisine ait olduğunu itiraf eden ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.