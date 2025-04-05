İHA
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen cip, motor bölümünden dumanlar yükselmesinin ardından bir anda alev aldı.
Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.
ALEVLER EKİPLERCE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sebebiyle cip, kullanılamaz hale geldi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Yangın anı ise çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde aracın alev alev yandığı ve yoğun duman yükseldiği görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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