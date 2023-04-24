Bolu'da denetimler sırasında yolcunun çantasından Kalaşnikof çıktı

DHA
Ramazan Bayramı geride kaldı.
Binlerce vatandaşın farklı şehirlere akın ettiği bayramlarda denetimler elden bırakılmıyor.
Ekipler bayram süresi boyunca yollarda denetim gerçekleştirdi.
Denetimin bir adresi de Bolu oldu.
Denetim yapıldı
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda uygulama yaptı.
Çantadan kalaşnikof çıktı
Ekipler uygulama sırasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.
Otobüsünde bagajında bir yolcuya ait çantada 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı
Ekipler yapılan incelemenin ardından çantanın 23 yaşındaki sahibi İ.H.A.'yı gözaltına aldı.