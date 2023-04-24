Bolu'da denetimler sırasında yolcunun çantasından Kalaşnikof çıktı Ekiplerin denetimi sırasında şüphelendikleri bir kişinin çantasında yapılan arama sonrasında kalaşkinof çıktı. Şüpheli yolcu gözaltına alındı.

DHA

Ramazan Bayramı geride kaldı.

Binlerce vatandaşın farklı şehirlere akın ettiği bayramlarda denetimler elden bırakılmıyor.

Ekipler bayram süresi boyunca yollarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimin bir adresi de Bolu oldu.

Denetim yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda uygulama yaptı.

Çantadan kalaşnikof çıktı

Ekipler uygulama sırasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.

Otobüsünde bagajında bir yolcuya ait çantada 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Ekipler yapılan incelemenin ardından çantanın 23 yaşındaki sahibi İ.H.A.'yı gözaltına aldı.