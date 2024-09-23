Bolu'da devrilen traktörün altında kaldı Bolu’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu ise yaralandı.

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İHA

Bolu Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde seyir halinde olan Emre Çiftçi yönetimindeki traktör, yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi ve Nezaket Çiftçi yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkışan 2 kişi kurtarılarak, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

TRAKTÖR ALTINA CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan Emre Çiftçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nezaket Çiftçi'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrasında olay yerine gelen çekici ile devrilen traktör kaldırıldı ve çift taraflı trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)