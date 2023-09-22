Bolu'da dinamit yüklü kamyonda yangın tehlikesi

DHA
Bolu'da D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkiinde sabah saatlerinde, Ankara istikametine seyreden Hüseyin M. yönetimindeki dinamit yüklü kamyonetin motor kısmında yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri müdahale etti
Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, kamyoneti emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Hızla bölgeye gelen itfaiyeciler, motordaki yangına müdahale ederek söndürdü.
Soğutma çalışmasının ardından kamyonet, çekiciyle otoparka götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)