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    Bolu'da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi

    2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi tarafından öldürülen okul öncesi öğretmeni, köyünde toprağa verildi. Genç kızı öldürdükten sonra kendi yaşamına da son veren katil de defnedildi.
    • 28.11.2022 - 16:43
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    Bolu'da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi

    Antalya'da okul öncesi öğretmenliği yapan Selcan Dönmezer (24), ailesiyle memleketleri Bolu'ya geldi.

    Dönmezer'in kente geldiğini öğrenen 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Umutcan İlter (25), kendisine ait eşyaları vermek için buluşmak istedi.

    Dün saat 12.00 sıralarında Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak’ta buluşan ikili arasında tartışma çıktı.

    Genç öğretmeni sokak ortasında öldürdü

    Umutcan İlter, yanında bulunan tabanca ile Sevcan Dönmezer'e ateş açtı.

    İlter, daha sonra aynı silahla kendisine de ateş etti.

    Dönmezer ve İlter, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

    Bolu da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi #1

    Toprağa verildi

    Selcan Dönmezer'in cenazesi, ailesi tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak, Mengen ilçesine bağlı Mamatlar köyüne getirildi.

    Burada Erenler Yeni Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Dönmezer'in ailesi, arkadaşları ve köy sakinleri katıldı.

    DHA’nın haberine göre Dönmezer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

    Bolu da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi #2

    Başka köye defnedildi

    Dönmezer'i öldürdükten sonra intihar eden Umurcan İlter'in cenazesi ise Bolu merkeze bağlı Yukarı Çamlı köyünde kılınan namazın ardından defnedildi.

    Bolu da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi #3

    Bolu da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi #4


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