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- Bolu'da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi
Bolu'da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi
- 28.11.2022 - 16:43
Antalya'da okul öncesi öğretmenliği yapan Selcan Dönmezer (24), ailesiyle memleketleri Bolu'ya geldi.
Dönmezer'in kente geldiğini öğrenen 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Umutcan İlter (25), kendisine ait eşyaları vermek için buluşmak istedi.
Dün saat 12.00 sıralarında Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak’ta buluşan ikili arasında tartışma çıktı.
Genç öğretmeni sokak ortasında öldürdü
Umutcan İlter, yanında bulunan tabanca ile Sevcan Dönmezer'e ateş açtı.
İlter, daha sonra aynı silahla kendisine de ateş etti.
Dönmezer ve İlter, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.
Toprağa verildi
Selcan Dönmezer'in cenazesi, ailesi tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak, Mengen ilçesine bağlı Mamatlar köyüne getirildi.
Burada Erenler Yeni Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Dönmezer'in ailesi, arkadaşları ve köy sakinleri katıldı.
DHA’nın haberine göre Dönmezer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Başka köye defnedildi
Dönmezer'i öldürdükten sonra intihar eden Umurcan İlter'in cenazesi ise Bolu merkeze bağlı Yukarı Çamlı köyünde kılınan namazın ardından defnedildi.