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Bolu'da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi

Bolu'da eski sevgilisinin öldürdüğü öğretmen köyünde toprağa verildi

2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi tarafından öldürülen okul öncesi öğretmeni, köyünde toprağa verildi. Genç kızı öldürdükten sonra kendi yaşamına da son veren katil de defnedildi.