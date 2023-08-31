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Bolu'da eve geç gelmesine tepki gösteren babasını bıçakla yaraladı Abone Olun

Bolu'da eve geç gelmesine tepki gösteren babasını bıçakla yaraladı Eve geç saatte geldiği için kendisini uyaran babasıyla tartışan genç, babasını bıçakladı. Bunun ardından genç gözaltına alınırken yaralı baba hastaneye kaldırıldı.

DHA Bolu'da dün gece saatlerinde, baba ve oğul arasında kan donduran bir olay yaşandı... Gece yarısı sıralarında Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi’nde 19 yaşındaki Umutcan Ç., eve geç girdi. Bunun üzerine 55 yaşındaki Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.’yi uyardı. Babanın oğlunu uyarmasıyla ikili arasında tartışma çıktı. Babasını bıçakladı Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından yaraladı. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Umutcan Ç. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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