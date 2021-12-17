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- Bolu'da feci kaza: 4'ü ağır, 9 yaralı
Bolu'da feci kaza: 4'ü ağır, 9 yaralı
İşçi taşıyan servis midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken, 4 kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 17.12.2021 - 13:49
- Güncelleme : 17.12.2021 - 13:51
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Gedikler köyü mevkisinde Bolu yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Yılmaz K. yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobildeki 4 kişi ile midibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.